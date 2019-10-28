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Работа детских садов в Североуральске остановлена после повреждения газопровода

В воскресенье вечером газопровод в городе повредил лесовоз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Детские сады и учреждения дополнительного образования в Североуральске Свердловской области остановили работу из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в Североуральске, в результате без газа остались более 37 тыс. человек.

"В связи с аварией на газопроводе 28 октября не будут работать детские сады, а также учреждения дополнительного образования и лагеря дневного пребывания в городе и поселках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ориентировочный срок восстановления газоснабжения - 11:00 мск 28 октября.

В связи с повреждением прокуратура начала проверку. "По данному факту прокуратурой города с выездом на место организована проверка. Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областной прокуратуры.

Теги
РоссияСвердловская область
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