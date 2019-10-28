В авиабригаде Свердловской области завершили формирование эскадрильи ударных Ми-24П

ТАСС, 28 октября. Четыре ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Поступление четырех многоцелевые ударных вертолетов завершило формирование эскадрильи Ми-24П. В настоящее время экипажи винтовых машин приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов. Кроме того, летчики эскадрильи на поступивших ранее вертолетах уже отработали учебно-боевые задачи в рамках прошедших масштабных учений "Центр-2019", - сообщили в пресс-службе.

Экипажи эскадрильи Ми-24П прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Ми-24П является смесью штурмовика и боевой машины пехоты. Оборудование вертолета позволяет выполнять полеты днем и ночью даже в сложных метеорологических условиях.