Судебные приставы Свердловской области изъяли 61 изумруд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Свердловские судебные приставы передали в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран) 61 изумруд и два александрита, изъятые у фигурантов уголовного дела по незаконному обороту природных драгоценных камней. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

"Судебные приставы Богдановичского районного отдела передали вещественные доказательства в виде 61 изумруда и два александрита в Гохран России. Драгоценные камни были вещественными доказательствами при рассмотрении уголовного дела в соответствии со статьей "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники, у которых драгоценности были изъяты, незаконно покупали и хранили природные драгоценные камни.