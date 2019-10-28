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Судебные приставы Свердловской области изъяли 61 изумруд

Камни передали в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Свердловские судебные приставы передали в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран) 61 изумруд и два александрита, изъятые у фигурантов уголовного дела по незаконному обороту природных драгоценных камней. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

"Судебные приставы Богдановичского районного отдела передали вещественные доказательства в виде 61 изумруда и два александрита в Гохран России. Драгоценные камни были вещественными доказательствами при рассмотрении уголовного дела в соответствии со статьей "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники, у которых драгоценности были изъяты, незаконно покупали и хранили природные драгоценные камни.

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РоссияСвердловская область
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