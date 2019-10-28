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Синоптики прогнозируют сильный ветер и метель в Уральском федеральном округе

В Челябинской и Тюменской областях объявлено штормовое предупреждение
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Сильный ветер, снег и метель ожидаются в регионах Уральского федерального округа (УФО). В Челябинской и Тюменской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидрометцентрах.

"По данным синоптиков, днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, метель, усиление ветра до 25 м/с. Ночью 29 октября сохранится усиление ветра до 25 м/с, метель, в горах налипание мокрого снега на провода", - говорится в сообщении управления МЧС по Свердловской области.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение: ночью 29 октября по территории региона пройдет холодный фронт. В связи с этим прогнозируется ветер с отдельными порывами до 25 м/с. На территории Тюменской области штормовое предупреждение объявлено на 28 октября, сообщили в управлении МЧС по региону. В течение дня ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с, а также дождь и мокрый снег.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в течение суток 29 октября в регионе ожидается ветер с порывами до 16 м/с. Также прогнозируются небольшой снег, гололед на дорогах.

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округ
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