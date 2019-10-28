Сильный ветер и дождь оставили без света около 25 тыс. потребителей в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Около 25 тыс. потребителей в ряде населенных пунктов Свердловской области остались без электричества из-за сильного ветра и дождя, сообщила пресс-служба МРСК Урала.

По данным синоптиков, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 25 м/с, возможно налипание мокрого снега на провода.

"В результате прохождения мощного циклона по территории Свердловской области энергетики зафиксировали технологические нарушения на объектах энергоснабжения в Сысертском (62 тыс. жителей - прим. ТАСС), Белоярском (35 тыс. жителей - прим. ТАСС) и Березовском (75,2 тыс. жителей - прим. ТАСС) городских округах. Без электричества оставались порядка 25 тыс. потребителей, проживающих в нескольких десятках населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным компании, свет удалось вернуть в дома 10 тыс. человек. В ликвидации последствий непогоды задействованы порядка 150 человек производственного и инженерного персонала, привлечено около 40 единиц спецтехники.