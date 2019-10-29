В Челябинске возбудили уголовное дело по факту некачественного ремонта памятника Ленину

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту некачественного ремонта расположенного на центральной площади Челябинска памятника В. И. Ленину. Ущерб бюджету региона составил более 14 млн рублей, сообщила журналистам во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

По данным контрольно-счетной палаты Челябинской области, ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В. И. Ленину" проводился подрядчиком в 2017-2018 годах. При этом большая часть работ выполнена некачественно: монтаж гранитных блоков, на облицовочных плитках видны подтесы, неровности, углубления и грубые царапины.

"По данным материалам в следственном отделе по Центральному району Челябинска возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностного лица МБУК "Центр историко-культурного наследия города Челябинска". Халатность выразилась в приемке работ ненадлежащего качества с последующей оплатой. Как следствие, причинен ущерб бюджету Челябинской области на сумму более 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

Памятник Ленину на центральной площади Челябинска был открыт 5 ноября 1959 года. Высота монумента составляет пять метров. Фигура Ленина отлита из бронзы и установлена на гранитный постамент с трибуной. Предыдущий ремонт проводился в 2001 году.