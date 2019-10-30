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Суд отказал в смягчении наказания фигуранту дела о беспорядках на фестивале "Торнадо"

Александра Гиря ранее осудили на шесть лет

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Копейский городской суд отказал фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" в городе Миассе Челябинской области, произошедших в 2010 году, Александру Гирю, осужденному на шесть лет, в замене принудительными работами заключения в колонии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Копейским городским судом отказано в удовлетворении ходатайства о замене Гирю неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ. <…> Прокурором дано заключение об отсутствии законных оснований для замены неотбытой части наказания", - говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года Челябинский областной суд признал Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе. Он был приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. По данным прокуратуры, Гирю осталось отбыть в колонии три года восемь месяцев и 12 дней.

Беспорядки на "Торнадо"

Рок-фестиваль "Торнадо" проходил с 27 по 29 августа 2010 года на территории детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской в поселке Тургояк города Миасса, на нем присутствовали более 2 тыс. зрителей. Конфликт между несколькими посетителями и группой местных жителей произошел 28 августа возле одного из кафе. Местные жители решили отомстить и на следующий день прибыли на территорию фестиваля, начали избивать его посетителей, уничтожать имущество. Основной причиной потасовки, по данным следствия, стало неприятие нападавшими увлечения участников фестиваля рок-музыкой.

Особую сложность для следователей представляло установление всех участников конфликта с обеих сторон, так как молодые люди приехали в Миасс не только из Челябинской области, но и из Башкирии, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России. Установив всех участников фестиваля, следователи признали потерпевшими 39 человек, в рамках расследования было проведено более 700 допросов свидетелей и потерпевших, 40 обысков и выемок, объем уголовного дела составил 73 тома.

В 2012 году суд вынес приговор 13 участникам массовой драки на рок-фестивале "Торнадо": одному из организаторов драки Роберту Назаряну назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, его соучастникам Константину Катаеву и Андрею Изметьеву - пять лет и четыре года шесть месяцев лишения свободы соответственно, остальные участники драки приговорены к срокам лишения свободы от трех до четырех лет.

Дело в отношении Гиря выделили в отдельное производство. Гирь вину не признал. Он утверждал, что неприязни и ненависти к поклонникам рок-культуры никогда не испытывал, сам организовывал концерты с участием музыкантов различных направлений. Кроме того, настаивал на том, что не мог быть организатором нападения на посетителей фестиваля, поскольку дорожил своей репутацией и положением, на данном мероприятии являлся гостем.

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РоссияЧелябинская область
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