В Югре уничтожили партию рыбы из тюменского озера, где обнаружена гаффская болезнь

"К нам поступила информация, что предприниматель из Сургута купил партию рыбы из озера Андреевское. Мы с ним связались, объяснили ситуацию, и он принял решение уничтожить всю рыбу по предписанию Роспотребнадзора", - сказала она.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Партию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни Ачиры Тюменской области, где выявлена гаффская болезнь, уничтожили в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщила в среду ТАСС заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

По словам Кудрявцевой, рыба в продажу не поступала. "Всего уничтожено 79 кг рыбы. <…> Других партий рыбы из озера Андреевское в Югру не поступало", - уточнила она.

Гаффскую болезнь в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области выявили 22 октября. В больнице остаются семь человек, трое выписаны, двое находятся в реанимации. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

Оперативный штаб, созданный в связи с ситуацией в деревне Ачиры, 26 октября принял решение запретить несанкционированную торговлю рыбой на всей территории региона. Днем ранее был введен запрет на вылов рыбы и использование воды в хозяйственно-бытовых целях из озера Андреевское.