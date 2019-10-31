В Челябинске в ночь на 31 октября выпала четверть месячной нормы осадков

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в Челябинске выпадение почти четверти месячной нормы осадков в ночь на четверг из-за прохождения циклона, сообщили ТАСС в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Накануне Гидрометцентр Челябинской области объявил штормовое предупреждение из-за прогнозируемых в четверг сильного снега и гололедицы на дорогах.

"В Челябинске <...> за ночь высота снежного покрова составила 7 см. По области <...> от 3 до 17 см. В Карталах выпало 21 мм осадков при месячной норме в 32 мм, то есть 67% от нормы", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе компании "Южуралмост", которая занимается уборкой улиц Челябинска, ТАСС сообщили, что в настоящее время на уборке задействовано 120 единиц техники - "больше, чем обычно".

"В связи с обильным снегопадом сотрудники Госавтоинспекции Челябинска и области работают в усиленном режиме. <…> На дороги города Челябинска выведены дополнительные экипажи ДПС, в том числе для сопровождения снегоуборочной техники и обеспечения беспрепятственной работы по расчистке дорог. <…> На всех загородных трассах с 02:00 (00:00 мск) выведены дополнительные экипажи ДПС, которые оказывают помощь дорожным службам, регулируют транспортные потоки, помогают водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации. Из-за погодных условий отменены все организованные перевозки групп детей", - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по области.