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Военный комиссар Магнитогорска помещен под домашний арест по делу о покушении на взятку

По данным источника ТАСС, Андрея Житникова задержали при получении 120 тыс. рублей за оформление военного билета

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 декабря военному комиссару Магнитогорска Андрею Житникову, подозреваемому в покушение на взятку в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Калининский районной суд Челябинска сегодня избрал меру пресечения в отношении военного комиссара Магнитогорска, подозреваемого по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 (покушение на получение взятки в крупном размере) УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 декабря", - сказали в пресс-службе.

По данным источника в правоохранительных органах, Житникова задержали в Магнитогорске в начале недели при получении 120 тыс. рублей в качестве взятки за оформление военного билета.

Теги
РоссияЧелябинская область
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