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В Тюмени за сутки выпало около половины месячной нормы осадков

Уборкой улиц от снега занимаются более 500 работников дорожных служб
Описание
© Официальный сайт администрации Тюмени

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 500 дорожников занимаются уборкой улиц Тюмени от снега. За прошедшие сутки выпало около половины месячной нормы осадков, сообщили в пятницу ТАСС в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сильный снегопад в Тюмени начался в 02:00 мск 31 октября и продолжался в течение суток, вплоть до глубокой ночи. Местами образовались снежные заносы. <...> По состоянию на 06:00 мск в областном центре выпало 16 мм осадков - это около половины месячной нормы", - сообщили в гидрометцентре.

Месячная норма осадков в октябре составляет 37 мм. Как отметили в гидрометцентре, в пятницу, 1 ноября, снегопад продолжится, но уже не настолько сильный, порывы ветра будут достигать до 14 м/с, температура воздуха опуститься до минус 5 градусов.

По информации администрации Тюмени, на ликвидацию последствий снегопада на улицы города выведено более 500 работников дорожных служб и более 300 единиц техники.

Теги
РоссияТюменская область
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