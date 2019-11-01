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Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 320 человек из-за пожара

В торговом центре "Ботаника-молл" горело потолочное перекрытие в бутике на втором этаже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Возгорание потолочного перекрытия произошло в магазине в торговом центре "Ботаника-молл" в Екатеринбурге, эвакуированы 320 человек, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области.

"Поступило сообщение о пожаре в ТЦ "Ботаника-молл" в Екатеринбурге. На площади 1 квадратный метр горело потолочное перекрытие в бутике на втором этаже. Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей. Из здания самостоятельно эвакуировались 320 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 08:30. Персонал торгового центра потушил возгорание своими силами. К месту пожара выезжали 40 человек личного состава, 17 единиц спецтехники. Причина произошедшего устанавливается.

Теги
РоссияСвердловская область
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