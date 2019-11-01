Бывший главврач поликлиники в Магнитогорске осуждена за хищение свыше 4,6 млн рублей

ТАСС, 1 ноября. Суд в Магнитогорске (Челябинская область) признал экс-главврача Детской городской поликлиники № 8 виновной в махинациях с заработной платой и стимулирующими выплатами подчиненных на сумму свыше 4,6 млн рублей. Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщила журналистам пресс-служба областной прокуратуры.

"Правобережный районный суд Магнитогорска признал экс-главврача ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 8" виновной по ч. 3, ч. 4 ст. 160 ("Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") УК РФ, ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ, ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере") УК РФ. Судом она приговорена к четырем годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина с 2007 по 2017 год завышала подчиненным стимулирующие выплаты, фиктивно назначала премии. Сотрудники, получив выплаты, несли "лишнее" главврачу, которая деньги присваивала.