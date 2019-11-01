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Школьники и студенты Екатеринбурга смогут решить производственные задачи для предприятий

Профориентационный проект "Инженерная реконструкция" продлится до 3 ноября
Описание
© Пресс-служба УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет в пятницу совместно с предприятиями запустил в Екатеринбурге профориентационный проект "Инженерная реконструкция", во время которого школьники и студенты смогут пройти мастер-классы, посетить цеха и решить производственные задачи.

"Для студентов проект станет уникальной возможностью смоделировать работу промышленного предприятия, разработать новые конструкторские решения, получить приглашение на работу и стажировку. Школьники узнают массу полезного на лекциях и мастер-классах, примут участие в работе проектных команд, познакомятся с востребованными инженерными направлениями подготовки, побывают с экскурсиями в научных лабораториях УрФУ и в цехах предприятий-партнеров", - сказал на открытии проекта первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

"Инженерная реконструкция" продлится до 3 ноября. Проект дает школьникам возможность протестировать на себе возможности университета в инженерном образовании, а студентам - получить новые знания и выбрать направления для обучения в магистратуре.

Участники будут решать реальные производственные задачи для предприятий по пяти направлениям: машиностроение, энергетика, строительство, металлургия, химическая промышленность. У каждого из направлений есть свой крупный индустриальный партнер, среди которых Трубная металлургическая компания, компания "Русал", Группа "СВЭЛ", Группа ЧТПЗ, компания "ЛСР" и Группа "Синара".

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов.

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