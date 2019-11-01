Школы и детские сады Свердловской области закрываются из-за пневмонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Высокий уровень заболеваемости пневмонией зафиксирован в Свердловской области. По этой причине в регионе временно закрыто 15 групп в 12 детских садах и пять школ, сообщила журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадора по Свердловской области Анжелика Пономарева в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"Заболеваемость пневмонией отслеживается в еженедельном режиме. За 42-ю неделю было зарегистрировано 1166 случаев пневмонии. Заболеваемость выше средних многолетних уровней на 20%", - сказала Пономарева.

По ее словам, в настоящее время из-за пневмонии в регионе временно закрыто 15 групп в 12 детских садах и 5 школ.

"Если оценивать заболеваемость в перерасчете на 100 тыс. населения, то, конечно, показатели более высокие в группе детей раннего возраста", уточнила Пономарева.