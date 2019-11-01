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Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Минивэн и грузовик с полуприцепом столкнулись в Саткинском районе Челябинской области утром в пятницу. В результате погиб мужчина, еще три человека, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"По предварительной информации, в 09:00 (07:00 мск) на 1685-м км автодороги Москва - Челябинск на территории Саткинского района водитель автомобиля Nissan Serena в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем "Камаз" с полуприцепом. В результате происшествия водитель Nissan Serena скончался на месте происшествия, его пассажиры - женщина и пятилетняя девочка госпитализированы. <…>", - говорится в сообщении. Госпитализирован также водитель грузового автомобиля

Отмечается, что в иномарке также ехал шестилетний мальчик, который серьезных травм не получил.

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РоссияЧелябинская область
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