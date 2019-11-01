Суд на Урале приговорил к пяти годам колонии застройщика, похитившего более 60 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор директору ООО "СтроймонтажУрал-2000" Владимиру Абраменко, его признали виновным в мошенничестве и причинении имущественного ущерба на сумму более 60 млн рублей, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга назначил Владимиру Абраменко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 330 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что сам Владимир Абраменко, находившийся под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не явился, а потому был объявлен в розыск.

Суд установил, что Абраменко причинил имущественный ущерб организациям, которых привлек для реконструкции спортивного комплекса в Кушвинском районе Свердловской области, не заплатив им 32,2 млн рублей, полученных от муниципалитета. Также Абраменко похитил более 32 млн рублей, полученных на строительство детского сада в Верхнем Тагиле. Еще 3,8 млн рублей Абраменко присвоил, выполняя работы по капитальному ремонту двух многоквартирных домов в Екатеринбурге.