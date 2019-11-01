Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд на Урале приговорил к пяти годам колонии застройщика, похитившего более 60 млн рублей

Директор компании "СтроймонтажУрал-2000" Владимир Абраменко на оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор директору ООО "СтроймонтажУрал-2000" Владимиру Абраменко, его признали виновным в мошенничестве и причинении имущественного ущерба на сумму более 60 млн рублей, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга назначил Владимиру Абраменко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 330 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что сам Владимир Абраменко, находившийся под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не явился, а потому был объявлен в розыск.

Суд установил, что Абраменко причинил имущественный ущерб организациям, которых привлек для реконструкции спортивного комплекса в Кушвинском районе Свердловской области, не заплатив им 32,2 млн рублей, полученных от муниципалитета. Также Абраменко похитил более 32 млн рублей, полученных на строительство детского сада в Верхнем Тагиле. Еще 3,8 млн рублей Абраменко присвоил, выполняя работы по капитальному ремонту двух многоквартирных домов в Екатеринбурге.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Оксана Федорова и Вячеслав Фетисов приняли участие в Большом этнографическом диктанте
Основной площадкой диктанта стал Дом Пашкова в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС