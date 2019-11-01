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Билеты на концерт Уральского оркестра в Гамбурге скупили за два месяца до выступления

Выступление оркестра, а также Симфонического хора Свердловской филармонии состоится 20 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Билеты на концерт Уральского симфонического оркестра и Симфонического хора Свердловской филармонии в концертном зале Elbphilharmonie в Гамбурге (Германия), где музыканты выступят 20 ноября, были распроданы за два месяца до представления, сообщила пресс-служба филармонии.

"Завершатся наши гастроли в Гамбурге, в новом концертном зале Elbphilharmonie, в которой, как говорят все, невозможно купить билеты на три года вперед. Зал известен и историей своей постройки, и десятикратным превышением сметы изначального бюджета строительства, и фантастической архитектурой. Он построен в портовом районе Гамбурга и выглядит как огромный корабль, который отправляется в плавание, и люди со всего мира рвутся посетить этот зал. Это будет наше первое выступление там", - сказал журналистам дирижер оркестра Дмитрий Лисс.

Как уточнили в пресс-службе Свердловской филармонии, в Гамбурге оркестр исполнит произведения Сергея Рахманинова "Всенощное бдение", "Колокол" и другие.

"Я очень много слышал об этом зале, видел много прекрасных фотографий, много противоречивых отзывов о его акустике, и если учитывать то, что в обозримом будущем будет построен новый зал для нашего оркестра, конечно, очень интересно посмотреть, что сделали в других городах, как решили проблемы акустики, размеры зала", - отметил дирижер.

По словам Лисса, музыканты Свердловской филармонии отправятся на европейские гастроли 3 ноября и выступят в городах Грац и Вена (Австрия), в Люксембурге (Бельгия) и в трех немецких городах: Леверкузен, Бремен и Гамбург. Немецкие концерты станут частью фестиваля "Русские сезоны", которые в этом году проходят в Германии.

Эльбская филармония (Elbphilharmonie) открылась в Гамбурге в январе 2017 года, на ее строительство было затрачено порядка €850 млн. Фасад здания высотой более 100 м покрыт тысячами изогнутых стеклянных окон. В Elbphilharmonie есть три концертных площадки, в Большом концертном зале могут разместиться 2100 посетителей.

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