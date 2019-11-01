Спектакли молодежных театров из 11 стран покажут на фестивале в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Молодежные театральные коллективы из 11 стран представят 20 спектаклей на международном фестивале "Театральная революция" в Тюмени, который открылся в пятницу и продлится до 5 ноября, сообщила ТАСС руководитель фестиваля Марина Деликатная.

"В Тюмень приехали 20 молодежных коллективов, 10 из которых иностранные, среди них Греция, Чехия, Венгрия, Малайзия и Германия. Свои работы представят и российские театры, среди которых Пермь, Омск и Екатеринбург. В течение пяти дней на четырех площадках города будут показаны 20 удивительных спектаклей, жанр самый разнообразный - от театра танца и драмы до пантомимы", - сказала руководитель фестиваля.

Спектакли для фестиваля отбирала международная ассоциация любительских театров. "Можно с уверенностью говорить, что постановки, представленные на "Театральной революции", являются визитными карточками своих стран. Экспертный совет, в который также войдут представители зарубежных стран, возглавил вице-президент Российского центра [международной ассоциации любительских театров] АИТА, президент Ассоциации студенческих театров России Михаил Чумаченко. Впервые на фестивале пройдет обучение в школах драматургии, театральной журналистики и кино", - добавила организатор мероприятия Полина Захарова.

В частности, на фестивале представят екатеринбургскую постановку "Хач", работу венгерского коллектива "Никто не осмеливается жить в одиночестве" и представление "Принцесса горы Ледан" из Малайзии.

Фестиваль "Театральная революция" проводится в Тюмени с 2007 года. В 2013 году фестиваль стал международным. Организатором выступает театральный центр "Космос" и театр "Мимикрия". За все время спектакли фестиваля посетили более 10 тыс. зрителей.