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Беспроводной интернет проведут во все государственные медучреждения Ямала в 2020 году

Всего власти планируют установить 745 роутеров

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти планируют организовать бесплатный Wi-Fi во все больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), чтобы пациенты смогли комфортнее провести время в медучреждениях. Специальное оборудование появится c начала 2020 году. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на официальной странице в Instagram.

"Во всех больницах ямальских городов и крупных поселков с нового года появится бесплатный Wi-Fi. Всего установим 745 роутеров - в стационарах и в поликлиниках. Подключаем наши больницы к интернету, прежде всего, для комфорта пациентов стационаров", - написал губернатор.

Как отметил журналистам директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, обеспечение бесплатным Wi-Fi повысит комфорт. На данный момент вопрос прорабатывается с компаниями, которые могут обеспечить интернетом здания. Бесплатный Wi-Fi предоставят пациентам во всех 13 муниципальных образованиях региона.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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