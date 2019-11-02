Беспроводной интернет проведут во все государственные медучреждения Ямала в 2020 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти планируют организовать бесплатный Wi-Fi во все больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), чтобы пациенты смогли комфортнее провести время в медучреждениях. Специальное оборудование появится c начала 2020 году. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на официальной странице в Instagram.

"Во всех больницах ямальских городов и крупных поселков с нового года появится бесплатный Wi-Fi. Всего установим 745 роутеров - в стационарах и в поликлиниках. Подключаем наши больницы к интернету, прежде всего, для комфорта пациентов стационаров", - написал губернатор.

Как отметил журналистам директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, обеспечение бесплатным Wi-Fi повысит комфорт. На данный момент вопрос прорабатывается с компаниями, которые могут обеспечить интернетом здания. Бесплатный Wi-Fi предоставят пациентам во всех 13 муниципальных образованиях региона.