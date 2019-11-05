Единственный на Урале завод по высокотехнологичной переработке овощей открылся под Тюменью

ТЮМЕНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Производство по высокотехнологичной переработке сельскохозяйственной продукции, аналогов которому нет в Уральском федеральном округе (УрФО), открылось на территории индустриального парка "Боровский" в Тюменской области. Производственные мощности составят около 250 тонн в месяц, сообщила во вторник журналистам генеральный директор "Прованс Групп" Татьяна Овсянкина.

"Высокотехнологичная переработка овощей, зелени и салатов, которые сортируются, очищаются, моются, сушатся, нарезаются, смешиваются и упаковываются в современную упаковку, позволяющую гарантировать высокое качество готовой продукции. <…> Это достаточно специфичное производство, таких компаний по России насчитывается порядка пяти - шести, в УрФО это - единственное. На данный момент производственные мощности составляют примерно 250 тонн в месяц готовой продукции, она реализуется как внутри региона, так и далеко за ее пределами", - сказала она.

По словам Овсянкиной, на заводе площадью в 3,4 тыс. кв. метров будут работать 80 человек. Общий объем инвестиций в производство составляет порядка 220 млн рублей, из них около 50 млн рублей - это кредитные привлеченные средства. Благодаря строительству на территории индустриального парка "Боровский" все необходимые работы завершились в течение двух лет. Для реализации проекта активно использовались существующие государственные формы поддержки, среди которых возмещение части лизинговых затрат на приобретение оборудования.

"В индустриальном парке создана вся необходимая инфраструктура для комфортного развития производственных мощностей: газ, электроснабжение, водоотведение, канализация и многое другое, благодаря чему строительство завершается в сжатые сроки", - сообщила журналистам глава Тюменского района Светлана Иванова.

Индустриальный парк "Боровский" в Тюменской области был запущен в 2016 году. Для размещения резидентов было созданы 12 площадок. Общий объем инвестиций от реализуемых проектов уже составляет более 2,5 млрд рублей. Запущенные производства позволят создать порядка 550 рабочих мест.