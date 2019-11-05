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Свердловский избирком отклонил заявку на референдум о прямых выборах глав муниципалитетов

В комиссии пояснили, что приняли такое решение из-за неверно оформленных документов
Описание
© Алексей Колчин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области отклонила ходатайство на проведение референдума по возврату прямых выборов глав муниципальных образований региона от инициативной группы. Соответствующее решение было принято 5 ноября, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областного избиркома.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в апреле 2018 года приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления. Согласно ей, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

"Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципальных образований из-за неверно оформленных документов", - сказали в облизбиркоме.

По данным пресс-службы, инициативная группа предлагает вынести на референдум проект закона о внесении изменений в областной закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области". "В этом случае должны быть соблюдены определенные требования по его оформлению, чего сделано не было", - пояснили в комиссии.

По данным облизбиркома, многие из членов инициативной группы ранее ходатайствовали о проведении референдума по выбору площадки для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Избирательная комиссия Екатеринбурга неоднократно отказывала инициативной группе в проведении референдума из-за выявленных в документах ошибок.

Теги
РоссияСвердловская область
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