Подрядчика в Челябинской области оштрафовали на 700 тыс. рублей за плохое содержание дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где в конце октября выпало свыше четверти месячной нормы осадков, оштрафовали на 700 тыс. рублей подрядную организацию АО "Ойкумена" за некачественную очистку от снега проезжей части и содержание дорог, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Ранее специалисты зафиксировали в Челябинске выпадение почти четверти месячной нормы осадков в ночь на 31 октября, в отдельных районах области выпало почти 70% месячной нормы.

Проверка уровня содержания автомобильных дорог Челябинской области на предмет выполнения работ по снегоочистке была проведена 31 октября. По ее итогам установлено, что на семи автодорогах требования по очистке от снега и наледи не были соблюдены подрядчиком. При этом региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства заблаговременно уведомило подрядчика о неблагоприятных погодных условиях. "По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерство <...> направило претензию подрядной организации. Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и за свой счет устранить недостатки содержания автодорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядчик, согласно государственному контракту, обязан поддерживать круглогодичный проезд транспорта по дорогам и создавать условия для бесперебойного и безопасного дорожного движения. Он должен был обработать дороги противогололедным материалом еще до начала снегопада.