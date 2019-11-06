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Спасатели эвакуировали людей из небоскреба "Высоцкий" в Екатеринбурге из-за задымления

К зданию прибыли пожарные подразделения
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Эвакуация людей организована из бизнес-центра "Высоцкий" в Екатеринбурге. Поступило сообщение о задымлении, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.

"В 11:58 мск поступило сообщение о задымлении в бизнес-центре "Высоцкий" в Екатеринбурге. Организована эвакуация людей из здания. К месту вызова уже прибыли первые пожарные подразделения",  - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что спасатели ушли в разведку, к бизнес-центру продолжает прибывать пожарно-спасательная техника со всех районов города.

Бизнес-центр "Высоцкий" был открыт в конце ноября 2011 года. Небоскреб состоит из 54 этажей. Площадь помещений - более 117 тыс. кв. метров. "Высоцкий" позиционируется как имиджевый проект: помимо делового комплекса, в нем размещен музей имени Владимира Высоцкого. Бизнес-центр является обладателем сертификата Книги рекордов и достижений России с включением в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самый высокий многофункциональный бизнес-центр в Урало-Сибирском и Центрально-Азиатском регионах".

Теги
РоссияСвердловская область
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