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Закупочная цена на мясо оленя увеличится на Ямале почти в два раза

В правительстве округа заявили, что при этом для потребителя цена ямальской оленины не изменится

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Закупочная цена на оленину вырастет в убойную кампанию 2019 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) почти в два раза. Такое решение принято по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова, сообщила пресс-служба регионального правительства в среду.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.

"Губернатор поручил нам разработать механизм, который позволил бы увеличить доходы оленеводов от реализации мяса на заготовительные комплексы. И уже в этом году доходы членов общин и малых предприятий увеличатся до 450 рублей за килограмм мяса первой категории. При этом для потребителя цена ямальской оленины не изменится", - приводит пресс-служба слова заместителя директора регионального департамента агропромышленного комплекса Александра Земских. Сегодня цена килограмма оленины первой категории составляет от 170 до 280 рублей.

По его словам, в убойную кампанию 2020 года за килограмм сданного мяса первой категории 450 рублей будут получать уже все оленеводческие хозяйства вне зависимости от формы собственности - общины, малые предприятия и частники. Килограмм мяса второй категории будет стоить 150 рублей, сейчас его стоимость составляет 120 рублей.

"Новый механизм позволит значительно повысить доходы оленеводов-частников, на которых государственная поддержка в сфере АПК ранее не распространялась. Считаем, что для оленеводов эта мера будет хорошим стимулом к повышению качества мяса, они смогут достойно зарабатывать, не наращивая поголовье", - уточнил Земских.

По данным профильного департамента, на Ямале оленеводством занимаются около 20 национальных общин, объединяющих 490 семей оленеводов. В 2018 году общины сдали на убойные комплексы 640 тонн мяса оленя, оленеводы-частники - 170 тонн.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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