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Курганские власти просят федеральные ведомства изменить систему энерготарифов в регионе

Переход на метод индексации может помочь привлечению инвестиций в Зауралье, пояснила директор департамента государственного регулирования цен и тарифов региона Ирина Гагарина

ТАСС, 7 ноября. Власти Курганской области обратились в федеральные ведомства с просьбой изменить систему энерготарифов для жителей и бизнеса в регионе. Это может помочь привлечению инвестиций в область, сообщила в четверг ТАСС директор департамента государственного регулирования цен и тарифов региона Ирина Гагарина.

В 2019 году Курганская область вошла в число регионов РФ с наихудшим социально-экономическим положением. Совместно с назначенным куратором - министром финансов Антоном Силуановым - власти разработали программу ускоренного развития области, куда должен был войти блок, касающийся энерготарифов, как одного из факторов, препятствующих экономическому росту.

"В процессе согласований с федеральными ведомствами этот блок ушел из программы, поэтому глава региона напрямую обратился к главе страны за помощью в разрешении данных вопросов. <…> Мы предложили отменить метод RAB в Курганской области и заменить его на метод индексации, а также еще ряд мероприятий. В ходе проработки обращения Минэнерго РФ определило это мероприятие [отмену RAB] как самое целесообразное с целью снижения конечной цены на электрическую энергию", - пояснила Гагарина.

RAB (Regulatory Asset Base) - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры. Основный принцип данной системы заключается в том, что инвестированный в компанию капитал должен приносить как минимум отдачу, достаточную для привлечения новых инвестиций и развития предприятия, а также соответствовать уровню риска инвестирования. По сути, в тарифе на передачу энергии, помимо фактических затрат компании, учитываются суммы, обеспечивающие возврат средств, вложенных в сети, а также процент дохода для инвестора, вложившего эти средства. В Курганской области метод RAB действует с 2009 года.

"Метод RAB применялся в 2000-х годах, когда сетевая инфраструктура в стране была в ветхом состоянии. Как разовая акция, что в регионах сетевые организации возьмут кредиты, вложат в строительство инфраструктуры, а затем вернутся к методу индексирования тарифов. Так и произошло во всей стране, кроме Курганской области", - сказала Гагарина.

По словам Гагариной, переход на метод индексации тарифов позволит региону приблизить уровень энерготарифов для бизнеса в регионе до среднеуральских. "У нас имеются основания полагать, что 2 млрд рублей в год - это излишне занесенная в тариф сумма в виде возврата инвестированного капитала при системе RAB", - уточнила директор департамента. По данным на июнь 2019 года, энерготариф для бизнеса в Курганской области превышал среднеуральский почти вдвое.

Теги
РоссияКурганская область
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