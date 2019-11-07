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Вторую очередь бизнес-инкубатора в индустриальном парке на Урале введут в 2020 году

Планируется построить 1,5 тыс. кв. метров для компаний, которые не имеют собственных средств для возведения производства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Вторая очередь бизнес-инкубатора в индустриальном парке "Богословский" в Краснотурьинске на севере Свердловской области будет открыта в 2020 году. Планируется, что работы будут закончены к 1 сентября, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

"Вторая очередь бизнес-инкубатора будет закончена к первому сентября 2020 года. Это 1,5 тыс. квадратных метров для льготной аренды. Это подготовленная в инфраструктурном плане территория", - сказал он.

По словам Прачика, бизнес-инкубатор нужен для компаний, которые не имеют собственных средств для возведения производства. "Также мы способны оказать полноценную помощь в структурировании проекта, прохождении процедур в кредитных учреждениях, в институтах развития, как Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов", - добавил он.

Первая очередь бизнес-инкубатора в "Богословском" была введена в эксплуатацию в конце сентября 2018 года. Создание индустриального парка в Краснотурьинске было профинансировано федеральным Фондом развития моногородов в размере 633,1 млн рублей. Еще 349,2 млн рублей было предоставлено из бюджета Свердловской области. В индустриальном парке действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом территории опережающего социально-экономического развития, который Краснотурьинск получил в 2016 году.

Теги
РоссияСвердловская область
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