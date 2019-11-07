Главу челябинского поселка оштрафовали за махинации с землей на 420 тысяч рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал главу Гранитного сельского поселения Игоря Киселева виновным в выдаче своей родственнице и ее мужу фиктивных документов, по которым они оформили право на земельные участки стоимостью более 420 тыс. рублей. Решением суда он оштрафован на 200 тыс. рублей, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следствием и судом установлено, что в феврале 2018 года глава Гранитного сельского поселения Киселев превысил должностные полномочия, выдав две фиктивные выписки из похозяйственной книги своей родственнице и ее мужу. После этого граждане, не имевшие прав на получение земельных участков в поселке Первомайка Кизильского района, зарегистрировали права собственности на них. Ущерб местному бюджету превысил 420 тысяч рублей. <…> Cудом Киселев признан виновным в превышении должностных полномочий, ему назначено наказание в виде штрафа на 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя СК был наложен арест на земельные участки. Их планируется вернуть в муниципальную собственность.