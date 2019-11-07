Вертолетный форум в Тюмени собрал более 300 участников из России

ТЮМЕНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Вертолетный форум, который проходит в Тюмени 7-8 ноября, собрал в городе более 300 представителей отрасли. В течение двух дней участники обсудят проблемы износа имеющегося авиапарка у компаний-операторов, а также подготовку квалифицированных кадров, сообщил в четверг ТАСС организатор форума Игорь Короткин.

"На XII Вертолетный форум в Тюмень приехали более 300 представителей отрасли со всей России. Главная цель: аналитика состояния отрасли, с точки зрения компаний-операторов, которые являются потребителями вертолетной техники, трудоустраивают выпускников вертолетных училищ и колледжей гражданской авиации, они же являются исполнителями вертолетных работ, которые непосредственно влияют на всю экономику отрасли", - сказал он.

Короткин добавил, что главные вызовы, которые стоят перед вертолетной отраслью в России - это износ имеющегося авиапарка и обеспечение квалифицированными кадрами. "Обе темы актуальные, так как сегодня у компаний-операторов большой парк вертолетов российского производства, который выработал, либо вырабатывает весь свой ресурс. Но после необходимой модернизации сможет вновь соответствовать всем современным требованиям и оставаться на рынке", - отметил он.

XII Вертолетный форум проходит в Тюмени с 7 по 8 ноября 2019 год, организаторы - Ассоциация вертолетной индустрии. Тема форума этого года - деятельность компании-оператора как "зеркало" вертолетной индустрии". Во второй день форума откроется выставочная экспозиция, где представят образцы технологий и продукции компаний вертолетной отрасли.