Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вертолетный форум в Тюмени собрал более 300 участников из России

Его организаторы называют главными вызовами, стоящими перед отраслью, износ авиапарка и обеспечение квалифицированными кадрами

ТЮМЕНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Вертолетный форум, который проходит в Тюмени 7-8 ноября, собрал в городе более 300 представителей отрасли. В течение двух дней участники обсудят проблемы износа имеющегося авиапарка у компаний-операторов, а также подготовку квалифицированных кадров, сообщил в четверг ТАСС организатор форума Игорь Короткин.

"На XII Вертолетный форум в Тюмень приехали более 300 представителей отрасли со всей России. Главная цель: аналитика состояния отрасли, с точки зрения компаний-операторов, которые являются потребителями вертолетной техники, трудоустраивают выпускников вертолетных училищ и колледжей гражданской авиации, они же являются исполнителями вертолетных работ, которые непосредственно влияют на всю экономику отрасли", - сказал он.

Короткин добавил, что главные вызовы, которые стоят перед вертолетной отраслью в России - это износ имеющегося авиапарка и обеспечение квалифицированными кадрами. "Обе темы актуальные, так как сегодня у компаний-операторов большой парк вертолетов российского производства, который выработал, либо вырабатывает весь свой ресурс. Но после необходимой модернизации сможет вновь соответствовать всем современным требованиям и оставаться на рынке", - отметил он.

XII Вертолетный форум проходит в Тюмени с 7 по 8 ноября 2019 год, организаторы - Ассоциация вертолетной индустрии. Тема форума этого года - деятельность компании-оператора как "зеркало" вертолетной индустрии". Во второй день форума откроется выставочная экспозиция, где представят образцы технологий и продукции компаний вертолетной отрасли.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Главу челябинского поселка оштрафовали за махинации с землей на 420 тысяч рублей
Земельные участки планируется вернуть в муниципальную собственность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС