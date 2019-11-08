Из попавшего в ДТП на Урале бензовоза вылилось полтонны топлива

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Полтонны топлива вылилось из бензовоза, который попал в ДТП на трассе в Свердловской области. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вечером 7 ноября в Невьянском городском округе бензовоз Volvo с грузом топлива объемом 16 тонн съехал в кювет и опрокинулся на 295-м км автодороги Серов - Нижний Тагил - Екатеринбург. В результате произошла утечка топлива, пострадавших нет.

"В 00:35 (22:35 мск) с помощью подъемного крана бензовоз <...> был поднят. По предварительным данным, объем утечки топлива составил 0,5 тонны. Течь топлива ликвидирована", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, буксировка бензовоза к месту стоянки планируется в пятницу. Также будет проведена рекультивация грунта в месте разлива.