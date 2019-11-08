В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

"По данным Минздрава Свердловской области, у 19 детей имеются симптомы ротавирусной инфекции. Медики, если будет такая необходимость, готовы госпитализировать детей", - сообщили в пресс-службе.

В региональном Министерстве образования добавили, что принято решение о досрочном завершении смены, до окончания которой оставалась неделя. По данным сайта Уральского образовательного центра "Золотое сечение", смена для воспитанников лагеря "Лесная жемчужина" проходит с 25 октября по 14 ноября.