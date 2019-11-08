Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей

В Минздраве Свердловской области сообщили, что медики при необходимости готовы госпитализировать пострадавших

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

"По данным Минздрава Свердловской области, у 19 детей имеются симптомы ротавирусной инфекции. Медики, если будет такая необходимость, готовы госпитализировать детей", - сообщили в пресс-службе.

В региональном Министерстве образования добавили, что принято решение о досрочном завершении смены, до окончания которой оставалась неделя. По данным сайта Уральского образовательного центра "Золотое сечение", смена для воспитанников лагеря "Лесная жемчужина" проходит с 25 октября по 14 ноября.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Из попавшего в ДТП на Урале бензовоза вылилось полтонны топлива
Volvo с грузом топлива объемом 16 тонн съехал в кювет вечером 7 ноября в Невьянском городском округе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС