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На "Ночь карьеры" планируется собрать представителей не менее 200 крупных компаний

Планируется также создание оргкомитета, который займется проработкой всероссийской акции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей", которая выступит организатором "Всероссийской ночи карьеры" на базе УрФУ в Екатеринбурге совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, планирует привлечь на нее не менее 200 компаний-работодателей. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил заместитель генерального директора организации Владислав Даванков.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Уральского федерального университета (УрФУ) 9 июля поддержал предложение об организации "Всероссийской ночи карьеры". По итогам встречи дано поручение рассмотреть вопрос о проведении с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов, которое помогало бы им в трудоустройстве. Ранее в УрФУ сообщали, что к мероприятию подключились вузы из 30 городов.

"Мы уверены, что крупнейшие работодатели, безусловно, поддержат эту акцию, как это происходит в наших конкурсах, например в "Цифровом прорыве", где нашими партнерами выступили госкорпорация "Росатом", "Мегафон", МТС, "Газпром нефть", "Ростелеком" и так далее. Думаем, что и здесь интерес к акции уже есть большой, не менее 200 работодателей - мы ставим себе внутреннею цифру", - сказал Даванков.

Он отметил, что планируется создание организационного комитета, который займется проработкой всероссийской акции. "Мы здесь [в Екатеринбурге] для того, чтобы посмотреть все то самое лучшее, что уже наработано за время реализации "Ночи карьеры". Безусловно, мы в следующем году будем придумывать что-то новое совместно с партнерами мероприятия", - добавил заместитель гендиректора АНО.

"Ночь карьеры" - крупное HR-событие в Екатеринбурге, организованное УрФУ, где на одной площадке студенты и выпускники вузов и колледжей смогут встретиться с работодателями, экспертами, кадровыми агентствами и образовательными учреждениями.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая то же название.

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