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В Югре осудили владельца дачи, где при пожаре погибли восемь подростков

5 декабря 2015 года загорелась баня, где отдыхали несовершеннолетние

ТАСС, 8 ноября. Сургутский районный суд признал виновным владельца дачного участка в поселке Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в котором в 2015 году погибли восемь подростков, в нарушении правил пожарной безопасности и назначил ему три года колонии-поселения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

"Приговором суда гражданин И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), и ему назначено в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что на приговор суда осужденным и его адвокатом поданы апелляционные жалобы, в связи с чем уголовное дело будет передано на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Вечером 5 декабря 2015 года подростки отдыхали на даче в поселке Лянтор, где отмечали день рождения одного из них. В бане, где они находились, произошел пожар. В результате погибли восемь несовершеннолетних.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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