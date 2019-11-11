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Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству уволен за плохой монтаж остановок

Владимир Алейников работал в администрации города с 1994 года

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Наталья Котова отправила в отставку своего заместителя по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Поводом для увольнения стал некачественный монтаж новых остановок общественного транспорта.

"Владимир Алейников написал заявление по собственному желанию. Заявление подписано. Он будет уволен с 14 ноября", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в администрации города состоялось аппаратное совещание, во время которого Котова предъявила к Алейникову претензии и предложила ему уволиться.

"По пешеходным переходам почему не проведена работа? <...> Надо было давно сделать, а не разговаривать на эту тему. С остановками что происходит? <...> Я говорю про неоднократные претензии по установке остановок. На улице Гагарина претензии, делаем остановку на проезжей части. На северо-западе [города] - претензии. Это специально делается что ли, чтобы жители города нервничали, раздражались? <...> На Алом поле зачем мы, не убрав одну остановку, ставим вторую остановку? <...> У вас неоднократное наличие дисциплинарных взысканий, я предлагаю вам подать в отставку", - сказала Котова.

Алейников работал в администрации города с 1994 года, в разные годы отвечал за транспорт, связь, благоустройство, дорожное хозяйство.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.

Теги
РоссияЧелябинская область
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