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Жительница Тюмени отдала мошеннику-экстрасенсу около 1,3 млн рублей

Личность мужчины устанавливается

ТЮМЕНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Жительница Тюмени перевела на банковский счет мошенника, называвшего себя экстрасенсом, около 1,3 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте областного управления МВД.

"Установлено, что в конце октября потерпевшая оставила заявку на одном из сайтов, где неизвестные предоставляли услуги экстрасенсов. Позже ей позвонил мужчина, который представился помощником экстрасенса и заявил, что у женщины проблемы в жизни, а виной всему - порча. В результате общения мошенник убедил женщину пройти обряды исцеления, все манипуляции проводились дистанционно, а за услуги женщина отправила около 1,3 млн рублей на указанный счет неустановленного банка. Позже мужчина перестал выходить на связь", - говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Его личность в данный момент устанавливается.

Теги
РоссияТюменская область
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