В Нефтеюганске установили памятник погибшим воспитанникам детской спортивной школы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Стелу "Древо жизни" установили в городе Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в память о 10 погибших в аварии 2016 года воспитанниках спортивной школы "Сибиряк". Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте окружного правительства.

Воспитанники и тренерский состав спортивной школы "Сибиряк" 4 декабря 2016 года выехали из Ханты-Мансийска в сторону Нефтеюганска на автобусе. В салоне находились 33 человека. После столкновения с тягачом Volvo, водитель которого выехал на встречную полосу, автобус изменил траекторию и сам оказался на встречной полосе, после чего столкнулся с тягачом Scania. В результате погибли 10 детей - пассажиров автобуса, еще 19 человек, в том числе 16 детей, пострадали.

"В Нефтеюганске в память о погибших в декабре 2016 года детях - спортсменах акробатической секции - и их наставниках открыли стелу. <…> "Древо жизни" выполнено из бронзы, высотой 3,5 метра. В основе композиции - дети на тренировке по спортивной акробатике. В центре - символичное "древо жизни", - говорится в сообщении.

Установку памятника инициировали родители погибших и пострадавших спортсменов. Изготовил его мастер из Санкт-Петербурга.

"Этот памятник - дань памяти ушедшим юным спортсменам. Я хочу поблагодарить родителей, других активных горожан, жителей Югры, которые участвовали в создании этого памятного места. Вы сделали это для себя, для тех, кто живет", - цитирует пресс-служба губернатора округа Наталью Комарову.