В Тюменской области изъяли немаркированный алкоголь на 35 млн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли в Тюменской области деятельность подпольного цеха по производству немаркированного алкоголя, изъята алкогольная продукция на сумму более 35 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Незаконный конвейер располагался в одном из складских объектов на улице Чекистов областного центра. 26 граждан государств ближнего зарубежья, которые проживали в данном помещении, в промышленных масштабах изготавливали водку десяти видов и коньяк семи наименований, - сказала она. - Полицейскими обнаружено свыше 132 тыс. единиц готовой к реализации продукции, 19 тыс. литров этилового спирта в канистрах и около 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. По предварительной оценке, сумма изъятого немаркированного алкоголя превышает 35 млн рублей".

Кроме того, как отметила Волк, изъяты полуавтоматическая производственная линия, транспорт и техника, используемая для погрузочно-разгрузочных работ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном размере").

Установлены три предполагаемых организатора нелегального бизнеса. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.