Реконструкцию древней обсерватории в Курганской области проведут на грант в 3,8 млн рублей

КУРГАН, 11 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию древней обсерватории Савин-1 конца эпохи энеолита - ранней бронзы (первой половины III тысячелетия до н. э.) в Белозерском районе Курганской области планируют завершить в ноябре 2020 года. На проведение работ из Фонда президентских грантов направят 3,8 млн рублей, сообщил ТАСС заместитель директора департамента экономического развития региона Иван Смирных.

"Сумма гранта [на реконструкцию и популяризацию обсерватории] - 3,8 млн рублей", - сказал Смирных.

Реконструкцию проведет Курганский государственный университет (КГУ) совместно с Зауральским обществом друзей истории, археологии и культуры. По данным пресс-службы вуза, для популяризации объекта уже организованы лекции о святилище и культуре построившего его населения, планируется издание книги, разработка сайта, 3D-реконструкции и компьютерной игры. Открыть комплекс намерены 1 ноября 2020 года. Реконструированную обсерваторию планируют превратить в музей-заповедник.

По словам Смирных, из Савин-1 планируют создать привлекательный для туристов объект. Обсерватория станет частью специально разработанных туристических маршрутов, куда также будут включены и другие достопримечательности области. Кроме того, в регионе рассматривают возможность строительства гостиничных домиков и других мест для размещения гостей в Белозерском районе.

Территорию святилища-обсерватории Савин-1 иногда называют "зауральским Стоунхенджем" из-за внешнего сходства с британским. Пробная реконструкция объекта была проведена археологами Москвы и Кургана в 1997 году, возле обсерватории были зафиксированы еще два круговых святилища этого времени. Обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений, святилищ.