Челябинские власти в 10 раз увеличат финансовую поддержку НКО в 2020 году

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области предусмотрело в бюджете на 2020 год дополнительно 100 млн рублей на гранты для некоммерческих организаций (НКО), увеличив тем самым их финансирование в 10 раз. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на Третьем южноуральском гражданском форуме.

"Мы 100 миллионов рублей дополнительно закладываем в бюджет на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году. <…> Мы на порядок, то есть в 10 раз, увеличиваем их общий объем финансирования. Это достаточно большой объем, такое решение принято, так как у нас развитое сообщество некоммерческих организаций, мы одни из ведущих в стране по привлечению федеральных грантов", - сказал губернатор.

По словам Текслера, для распределения этих денег в Челябинской области будет создан специальный центр - фонд поддержки НКО. "Пример на федеральном уровне известен. Это Фонд поддержки президентских грантов. Будем брать за пример эту модель", - пояснил губернатор.

Он отметил, что в совокупности эти шаги позволят увеличить активность некоммерческих организаций в регионе, привлекать НКО для оказания социальных услуг, а также для оказания помощи социально незащищенным гражданам.

Третий южноуральский гражданский форум проходит в Челябинске 12-13 ноября. На нем эксперты в сфере НКО обсуждают вопросы формирования гражданского общества.