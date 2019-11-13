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На Ямале завершили кампанию по вакцинации северных оленей против сибирской язвы

С начала года в округе привито более 450 тысяч животных

ТАСС, 13 ноября. Ветеринары привили против сибирской язвы более 450 тыс. северных оленей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Прививочная кампания в регионе завершилась, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"С начала года в округе от сибирской язвы привито более 450 тысяч северных оленей. <...> Весной ветеринарные специалисты поставили примерно треть от запланированных прививок. В июне началась вторая стадия прививочной кампании, и на сегодняшний день все мероприятия завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что план по вакцинации в этом году выполнен. Привиты все животные, которым требовалась вакцина.

В 2016 году в Ямальском районе был введен карантин из-за сибирской язвы, от которой погибло более 2,3 тыс. оленей. Всего в регионе насчитывается более 760 тыс. северных оленей, это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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