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Полпред в УФО предложил укрупнить муниципалитеты с малыми бюджетами

Николай Цуканов при этом отметил, что создание муниципальных округов "не должно превращаться в кампанию"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Укрупнение муниципалитетов, которые не имеют больших доходов, может положительно сказаться на качестве управления и реализации поставленных целей. Соответствующее предложение высказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов на Совете по вопросам развития местного самоуправления при полпреде.

"Увеличение доходной базы является вызовом для местных властей, и тысячи муниципалитетов не имеют источников дохода для решения вопросов местного значения. <…> Один из выходов - объединение муниципальных образований, ликвидация муниципалитетов, не способных сформировать достаточную доходную базу. <…> Преобразование муниципальных районов в муниципальный округ позволит создать одноуровневую систему местного самоуправления, ликвидировать небольшие муниципалитеты, устранить дублирование в работе органов местного самоуправления", - сказал он.

Цуканов добавил, что создание муниципальных округов "не должно превращаться в кампанию", так как ставится под сомнение экономическая целесообразность такого решения.

В шести субъектах округа насчитывается около 915 различных муниципальных образований, среди которых - муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссия
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