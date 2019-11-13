Полпред в УФО предложил укрупнить муниципалитеты с малыми бюджетами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Укрупнение муниципалитетов, которые не имеют больших доходов, может положительно сказаться на качестве управления и реализации поставленных целей. Соответствующее предложение высказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов на Совете по вопросам развития местного самоуправления при полпреде.

"Увеличение доходной базы является вызовом для местных властей, и тысячи муниципалитетов не имеют источников дохода для решения вопросов местного значения. <…> Один из выходов - объединение муниципальных образований, ликвидация муниципалитетов, не способных сформировать достаточную доходную базу. <…> Преобразование муниципальных районов в муниципальный округ позволит создать одноуровневую систему местного самоуправления, ликвидировать небольшие муниципалитеты, устранить дублирование в работе органов местного самоуправления", - сказал он.

Цуканов добавил, что создание муниципальных округов "не должно превращаться в кампанию", так как ставится под сомнение экономическая целесообразность такого решения.

В шести субъектах округа насчитывается около 915 различных муниципальных образований, среди которых - муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения.