Полпред в УФО предложил разработать стандарт качества жизни людей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов предложил создать на федеральном уровне стандарт жизни людей, который будет включать требования к социальной сфере, благоустройству, оказанию услуг.

"Необходим четкий критерий эффективности реализации национальных проектов, равный доступ граждан к перечню социальных услуг вне зависимости от места жительства. Один из путей решения, на мой взгляд, разработка и решение на федеральном уровне базовых инфраструктурных и социальных стандартов. Такие стандарты позволят определить четкие направления развития муниципалитетов на всей территории страны", - сказал Цуканов на заседании совета по вопросам развития местного самоуправления,

Он добавил, что критерии могут варьироваться от численности муниципалитета.

По словам полпреда, также для повышения качества жизни людей необходимо развивать цифровую экономику, в том числе внедрять технологии "умного" города. "Это обеспечивает системные и эффективные решения для типичных городских проблем. Это сокращение потерь на коммунальных сетях, организация движения городского транспорта, уличного движения, повышение качества оказания социальных услуг", - отметил он.

Цуканов добавил, что помочь во внедрении таких технологии поможет региональный центр компетенции по направлению "умного" города, который целесообразно создать в каждом из шести регионов округа.