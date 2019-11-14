Тюменский кардиохирург спас человека на борту самолета, летевшего в Москву

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Кардиохирург из Тюмени Дмитрий Хомутинин и его коллеги спасли пассажира, которому стало плохо на борту самолета, летевшего в Москву. Это уже третий случай, когда врач областной клинической больницы №1 (ОКБ) спасает человека в небе, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Пассажиру самолета, который сегодня следовал из Тюмени в Москву, стало плохо на борту воздушного судна. Этим же рейсом летел заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца ОКБ № 1 Дмитрий Хомутинин и его коллеги. Он выполнил катетеризацию периферической вены, инфузию раствора, введение глюкозы. Когда сотрудники экипажа спросили о необходимости вынужденной посадки, то опытный врач рекомендовал продолжить полет. На протяжении дальнейшего полета врач контролировал состояние молодого человека и продолжал вводить необходимые лекарства. Это уже третий случай, когда он спасает человека в небе", - сказала она.

В пресс-службе ОКБ № 1 ТАСС уточнили, что молодому человеку около 30 лет. Врачи диагностировали у него угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов. Произошло это на фоне многочасового недосыпа. При сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях это могло бы привести к инсульту или инфаркту.

По информации Малыгиной, помощь пострадавшему также пытались оказать семь других пассажиров, оказавшихся тоже врачами. По прилету на борт поднялись сотрудники реанимационной бригады скорой помощи и медицины катастроф. Пассажир к этому моменту был в удовлетворительном состоянии.