Красный уровень опасности объявлен в Свердловской области на 15 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Красный уровень погодной опасности объявлен в Свердловской области из-за сильного снега и снежных заносов на пятницу. Этот уровень является наивысшим и свидетельствует о вероятности крупных разрушений и катастроф, сообщил в четверг Гидрометцентр России.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Свердловской области до минус 20 градусов, ясно. Главный синоптик Галина Шепоренко сообщила ТАСС, что в выходные дни в Свердловской области ожидается слабая оттепель - до плюс одного-трех градусов, а в начале следующей недели температура резко упадет до минус 15 градусов.

"Красный - погода очень опасна. Имеется вероятность крупных разрушений и катастроф. Период предупреждения с 05:00 15 ноября до 20:00 15 ноября", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в регионе прогнозируется сильный снег, а на горных территориях - экстремально сильный. Также ожидаются снежные заносы.

Существует четыре уровня погодной опасности в зависимости от интенсивности опасных явлений: "зеленый" - оповещение о погоде не требуется, "желтый" - погода потенциально опасна, "оранжевый" - погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, "красный" - погода очень опасна, имеется вероятность крупных разрушений и катастроф. Кроме того, белым цветом на прогностической карте предупреждений выделяются территории, о которых нет данных в настоящее время.