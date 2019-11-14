Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Красный уровень опасности объявлен в Свердловской области на 15 ноября

В регионе прогнозируется сильный снег, в горах - экстремально сильный
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Красный уровень погодной опасности объявлен в Свердловской области из-за сильного снега и снежных заносов на пятницу. Этот уровень является наивысшим и свидетельствует о вероятности крупных разрушений и катастроф, сообщил в четверг Гидрометцентр России.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Свердловской области до минус 20 градусов, ясно. Главный синоптик Галина Шепоренко сообщила ТАСС, что в выходные дни в Свердловской области ожидается слабая оттепель - до плюс одного-трех градусов, а в начале следующей недели температура резко упадет до минус 15 градусов.

"Красный - погода очень опасна. Имеется вероятность крупных разрушений и катастроф. Период предупреждения с 05:00 15 ноября до 20:00 15 ноября", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в регионе прогнозируется сильный снег, а на горных территориях - экстремально сильный. Также ожидаются снежные заносы.

Существует четыре уровня погодной опасности в зависимости от интенсивности опасных явлений: "зеленый" - оповещение о погоде не требуется, "желтый" - погода потенциально опасна, "оранжевый" - погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, "красный" - погода очень опасна, имеется вероятность крупных разрушений и катастроф. Кроме того, белым цветом на прогностической карте предупреждений выделяются территории, о которых нет данных в настоящее время.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Курганские семьи смогут получать льготные займы на строительство домов с декабря
По информации властей региона, займы до 300 тыс. рублей будут выдаваться молодым многодетным семьям под 3% годовых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС