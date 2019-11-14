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Курганские семьи смогут получать льготные займы на строительство домов с декабря

По информации властей региона, займы до 300 тыс. рублей будут выдаваться молодым многодетным семьям под 3% годовых

КУРГАН, 14 ноября. /ТАСС/. Программу поддержки молодых и многодетных семей "Свой дом", предполагающую введение льготных займов для индивидуального жилищного строительства, планируют разработать и запустить с 1 декабря в Курганской области. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС генеральный директор Курганской ипотечно-жилищной корпорации Илья Васильев.

"Программа ["Свой дом"] еще разрабатывается. Планируется запуск с 1 декабря", - сказал он.

Пресс-служба губернатора региона отмечает, что новый механизм хотят внедрить для того, чтобы заинтересовать имеющих невысокий уровень дохода местных жителей в строительстве собственного дома. Льготные займы до 300 тыс. рублей можно будет получить под 3% годовых на срок до 5 лет.

"Займами могут воспользоваться молодые, многодетные семьи. "Свой дом" будет еще одним механизмом комплекса мер поддержки граждан. Также в регионе на льготных условиях можно получить земельный участок и домокомплект - детали для строительства дома", - добавили в пресс-службе.

В Курганской области на обслуживании в управлении социальной защиты находятся около 1,8 тыс. семей, в них проживают порядка 5,8 тыс. детей.

Теги
РоссияКурганская область
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