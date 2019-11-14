Тюменские следователи объявили в розыск двух девочек, пропавших из центра соцреабилитации

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Несовершеннолетние девочки пропали из регионального социально-реабилитационного центра "Семья" в Тюменской области. Их местонахождение пока не установлено, сказали в четверг ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

"Инцидент произошел 11 ноября в 08:00 часов (06:00 мск). Две девочки: 2004 и 2005 года рождения ушли из центра "Семья", расположенного в селе Борки Тюменского района. Их местонахождение пока не установлено. По причине безвестного исчезновения обе объявлены в розыск", - сказали в пресс-службе.

В местных СМИ сообщается, что это не единичный случай ухода воспитанниц из данного учреждения. Подобный инцидент произошел в 2015 году - две девочки сбежали, самостоятельно добрались до Тобольска в Тюменской области, где обратились за помощью к местному депутату. По их заявлению, руководство тогда еще Боровского детского дома применяло в отношении детей непедагогические методы воспитания и меры воздействия, среди которых психологическое и физическое насилие. Официальные проверки эту информацию не подтвердили.