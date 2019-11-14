Один человек пострадал при ЧП на шахте в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Горный удар (разрушение части пласта породы) произошел на бокситовой шахте "Кальинская" на севере Свердловской области. В результате ЧП один человек пострадал, сообщил в четверг ТАСС глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко.

"Один человек пострадал из-за горного удара", - сказал он.

В ЕДДС уточнили ТАСС, что пострадавший доставлен в больницу. Источник на предприятии прокомментировал ТАСС, что пострадавший сотрудник находится в сознании, проводится диагностика его состояния. Шахта работает в обычном режиме, угрозы обрушения нет.

Шахта "Кальинская" - это предприятие по добыче бокситовой руды в поселке Калья Североуральского городского округа Свердловской области. Входит в состав ОАО "Севуралбокситруда" (структура "Русала").