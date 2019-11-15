Первое круглосуточное отделение для инвалидов с психическими расстройствами открыли в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Радужный по нацпроекту "Демография" открыли первое в регионе отделение с круглосуточным пребыванием инвалидов с психическими расстройствами. Ежегодно оно сможет принимать более ста человек, которые будут находиться под присмотром специалистов до трех недель, сообщила в пятницу ТАСС начальник управления социального обслуживания населения Департамента социального развития Югры Элона Архипова.

Радужный - город в северо-восточной части Югры. В нем проживают около 43,7 тыс. человек. Всего в Югре в настоящее время проживает более тысячи инвалидов и людей с ментальными нарушениями, которые смогут пройти курс реабилитации и оздоровления в Радужном.

"Это первое в Югре социально-реабилитационное отделение с круглосуточным пребыванием инвалидов с психическими расстройствами. Оно открылось в городе Радужный на базе местного комплексного центра социального обслуживания населения", - сказала она.

По ее словам, родственники смогут оставить инвалидов на период до трех недель. "Учреждение способно принимать одномоментно до десяти совершеннолетних инвалидов с психическими расстройствами, а за год более ста. Это сделано для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы им было комфортно в небольшом коллективе. Инвалиды смогут находиться в отделении три недели", - отметила Архипова.

Она пояснила, что отделение открыто в ходе реализации регионального проекта "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография". На открытие отделения было направлено более 12,2 млн рублей. "В том числе, средства субсидии Пенсионного фонда России - более 3,1 млн рублей и почти 9,2 млн рублей из бюджета Югры", - уточнила Архипова.

Компьютеры, спортзал и творческая мастерская

Отделение для пребывания инвалидов расположено в бывшем здании местного детского дома. Это двухэтажное здание площадью более 2 тыс. кв. м, в которое также переехал Радужнинский комплексный центр социального обслуживания населения.

"Чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было комфортно, в бывшем детском доме провели ремонт, закупили новую мебель и оборудование", - рассказала ТАСС заместитель директора Радужнинского комплексного центра социального обслуживания населения Валентина Завадская.

По ее словам, для людей с ограниченными возможностями здоровья в отделении постарались создать фактически домашние условия. "В отделении для комфорта инвалидов имеются спальные комнаты, зал релаксации, сенсорная комната, спортивный зал, медицинский и процедурный кабинеты, компьютерный класс, творческая мастерская. Здесь они смогут чувствовать себя как дома и получать все необходимую заботу", - отметила она. За инвалидами будут присматривать десять человек - сиделки, заведующая отделением, специалист по реабилитации, психолог. "Надеемся, что людям с ограниченными возможностями здоровья будет у нас комфортно на протяжении всей смены", - добавила собеседница агентства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.