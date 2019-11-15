В Ханты-Мансийске отменили занятия для младших школьников из-за холодов

ТАСС, 15 ноября. Занятия для учеников 1-4 классов школ Ханты-Мансийска отменены в связи с низкой температурой воздуха, сообщается в пятницу на сайте городской администрации.

"15.10.2019 занятия первой смены с 1 по 4 классы отменяются", - говорится в сообщении.

По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, с 14 на 15 ноября в отдельных районах Югры ожидается температура воздуха ночью опустится до минус 33 градусов, на севере округа ночью похолодает до минус 39. В Ханты-Мансийске температура ночью опускалась до отметок минус 30-32 градусов, днем ожидается минус 16-18, ветер до 10 м/с.