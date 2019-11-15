В Челябинской области осудили членов преступной группы за незаконную рубку леса

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал организованную группу виновной в незаконной рубке деревьев на сумму около 34,5 млн рублей. Входившим в группу предпринимателю и одному из руководителей лесничества назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому, еще два человека получили условные сроки, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

По данным УФСБ, в преступную группу входили предприниматель - заместитель директора коммерческой фирмы, один из руководителей и два сотрудника Катав-Ивановского лесничества.

"Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Предпринимателю и сотруднику, занимавшему одну из руководящих должностей в лесничестве, судом назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий органа исполнительной власти субъекта РФ на срок три года. Остальные члены преступной группы приговорены к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года шесть месяцев и четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, переработкой древесины", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, участники группы умышленно занижали в официальных документах реальное количество деревьев, отведенных для рубки на территории лесничества, предоставляли фиктивные договоры купли-продажи, на основании которых древесина вывозилась с места рубки. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду преступниками, составил около 34,5 млн рублей.